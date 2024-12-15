В США показали карту третьей мировой войны Newsweek: фронт третьей мировой может пройти через северо-восток Европы Аналитики американского издания Newsweek представили свою версию карты возможного фронта третьей мировой войны.
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