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В США показали карту третьей мировой войны

В США показали карту третьей мировой войны

В США показали карту третьей мировой войны Newsweek: фронт третьей мировой может пройти через северо-восток Европы Аналитики американского издания Newsweek представили свою версию карты возможного фронта третьей мировой войны.

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Сергей
Вот реальная карта!
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