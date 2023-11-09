Женщины живут дольше. Это упрямый факт неизменен практически для всех стран. Исключения составляют те места, где женщин ужасна и беспросветна, как глупость некоторых комментаторов.
Согласны ли вы с «гипотезой бабушек»?
Комментарии
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Natali Климова
А почему это вообще волнует? Ну живет себе бабушка, никого не трогает, пенсию минималку получает. Или правнуки жилье ждут не дождутся? Сами ничего не могут заработать, вот и возмущаются - им то нужнее. Если так, то хоть какая то логика есть при отсутствии должного воспитания.
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