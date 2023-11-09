Согласны ли вы с «гипотезой бабушек»?

Natali Климова

А почему это вообще волнует? Ну живет себе бабушка, никого не трогает, пенсию минималку получает. Или правнуки жилье ждут не дождутся? Сами ничего не могут заработать, вот и возмущаются - им то нужнее. Если так, то хоть какая то логика есть при отсутствии должного воспитания.