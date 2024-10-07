Студентка из Иркутска заняла шестое место в конкурсе «Студенческий лидер»

С 30 сентября по 5 октября в Санкт-Петербурге прошел финал XXII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», который является одним из самых масштабных и престижных событий в сфере студенческого самоуправления.
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