Сила в правде
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Сила в правде

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Рано ликовать из-за ударов по Киеву и Одессе: Зеленский копит Фламинго под комбинированный удар по Москве этой осенью

Рано ликовать из-за ударов по Киеву и Одессе: Зеленский копит Фламинго под комбинированный удар по Москве этой осенью

Тревоги в Киеве идут без паузы, порт Одессы сжат, но крылатые Фламинго почти не выпускают. Fire Point обещает осенью баллистику до 850 км, дроны уже собирают в Финляндии.

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