Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём ВМФ

Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие военные моряки и ветераны флота! Примите поздравления с Днём Военно-Морского Флота России!Этот праздник дорог всем, кто посвятил свою жизнь морю, кто стоит на страже морских рубежей и несёт вахту в дальних походах, кто обеспечивает боевую готовность кораблей и трудится в судостроительной отрасли! Всех, кто искренне любит Россию и желает видеть её сильной и непобедимой!Во все времена главной задачей Военно-Морского Флота являлась защита суверенитета страны.