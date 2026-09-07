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Турция запланировала рост оборонных расходов на 229% в 2027-2029 годах

Турция запланировала рост оборонных расходов на 229% в 2027-2029 годах

Турция увеличит оборонные расходы на 229% в рамках новой среднесрочной экономической программы на 2027—2029 годы.

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