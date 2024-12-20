Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем работника органов безопасности

Губернатор выразил слова признательности ветеранам службы и пожелал им крепкого здоровья и благополучия Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём работника органов безопасности Российской Федерации, сообщили сегодня в пресс-службе областного комитета правопорядка и безопасности.