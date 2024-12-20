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Петербургский дневник

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Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем работника органов безопасности

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем работника органов безопасности

Губернатор выразил слова признательности ветеранам службы и пожелал им крепкого здоровья и благополучия Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём работника органов безопасности Российской Федерации, сообщили сегодня в пресс-службе областного комитета правопорядка и безопасности.

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