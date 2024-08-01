Франция потратила $500 тыс. на ужин для короля Карла III

По данным отчетности, опубликованной государственным аудитором Франции, роскошный ужин с лобстерами, организованный в честь приветствия короля Великобритании Карла III в Париже в сентябре прошлого года, обошелся администрации Эмманюэля Макрона в €475.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии