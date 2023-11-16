Врач Фадеев: сахарозаменители не помогут похудеть и бороться с диабетом

Врач-эндокринолог, профессор и член-корреспондент РАН Валерий Фадеев в интервью kp.ru заявил, что сахарозаменители не оказывают значительного влияния на похудение или контроль уровня глюкозы у людей с сахарным диабетом.
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