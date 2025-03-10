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Блогер Саша Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов с 2023 года

Блогер Саша Митрошина в период с 2023 по 2025 год заплатила 666 миллионов рублей налоговых взносов. Как сообщил адвокат обвиняемой на заседании в Чертановском суде Москвы, для этого она продала всю недвижимость в России.

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