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Минобороны Тайваня: вблизи острова обнаружены 42 истребителя Китая, 29 из них пересекли фактическую границу в Тайваньском проливе

Минобороны Тайваня: вблизи острова обнаружены 42 истребителя Китая, 29 из них пересекли фактическую границу в Тайваньском проливе

Тайваньское оборонное ведомство выступило с заявлением о том, что силы, подконтрольные властям в Тайбэе, обнаружили 42 истребителя Китайской Народной Республики вблизи острова, 29 самолетов пересекли фактическую границу в Тайваньском проливе.

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