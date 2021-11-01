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Украина обвинила Молдавию и Литву в "предательстве" ради России

Украина обвинила Молдавию и Литву в "предательстве" ради России

Украинские парламентарии "обиделись" на власти Литвы и Молдавии за то, что те не захотели занять проукраинскую позицию в вопросе закупок энергоресурсов, а решили руководствоваться исключительно интересами национальных экономик и собственных граждан.

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