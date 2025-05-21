Россия ищет новые пути для сотрудничества с западным бизнесом

Россия должна предложить западному бизнесу, желающему вернуться в страну, новую форму взаимодействия для устранения рисков, связанных с санкциями, заявил Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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