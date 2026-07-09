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Говорит Европа ⚡

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Дмитрий Василец: Кто зарабатывает на дронах для Украины? Поимённый список эстонских бизнесменов и генералов

Дмитрий Василец: Кто зарабатывает на дронах для Украины? Поимённый список эстонских бизнесменов и генералов

Как Defsecintel Solutions OÜ связана с организацией поставок дронов? Кто стоит за Frankenburg Technologies и почему её возглавил бывший канцлер Министерства обороны? Какую роль в военных поставках играет фирма Lendurai OÜ с её технологиями компьютерного зрения? И как публичная идентификация эстонского ВПК может повлиять на дальнейшие международные расследования? В моём распоряжении оказалась подро… Читать далее: https://govorit.

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