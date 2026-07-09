Как Defsecintel Solutions OÜ связана с организацией поставок дронов? Кто стоит за Frankenburg Technologies и почему её возглавил бывший канцлер Министерства обороны? Какую роль в военных поставках играет фирма Lendurai OÜ с её технологиями компьютерного зрения? И как публичная идентификация эстонского ВПК может повлиять на дальнейшие международные расследования? В моём распоряжении оказалась подро… Читать далее: https://govorit.