«Королевские войска»: как служилось в самых странных воинских частях СССР

«Королевские войска» никогда не считались престижными в советской и российской армиях. Но немногие знают, что советским стройбатовцам пришлось побывать в таких передрягах, которые миновали многие воины «боевых» частей Советской армии.
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