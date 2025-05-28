Мария Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10% за год

Оборот московских компаний пищевой промышленности по итогам января – марта 2025 года составил 221 млрд рублей, что на 10,3% больше первого квартала 2024 года в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.