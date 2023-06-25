Блогер Наташа Краснова отреагировала на сексистскую шутку Ивана Абрамова

Российский комик Иван Абрамов в 2022 году заявил, что его отношение к жене изменится в худшую сторону, если она быстро не восстановит форму после родов.
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