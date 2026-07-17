Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Сбежавшие из страны артисты просятся назад. Понять, простить? Людмила Николаева На фото: актриса Чулпан Хаматова (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Елена Драпеко Всё больше артистов, уехавших из России с началом СВО, высказывают желание вернуться.

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Комментарии
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Андрей М
Те у которых юность прошла в 60е - 70е годы до сих пор слушают западные рок группы тех времен... А вот насчет &quot;поухавших&quot;... Мне думается не по политическим мативам они туда поуезжали.. Большинство этих людей, поминуя наши 90е годы, когда люди потеряли все свои деньги (у меня тоже были накопления на новую машину), а потому все свои деньги держали в западных банках.. И вот, чтобы не потерять все свои кровные многие и начали уезжать... Только какое и кто на них там осуществлял давление, чтобы они смогли получить доступ к своим деньгам, остается под вопросом!
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1 м.
Алексей Горшков
Я помню обсмеянное донельзя в перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; годы выражение: &quot;А сало русское едят&quot;! А ведь в нём глубокий смысл! Насколько я знаю, большинство деятелей, бежавших из &quot;ненавистной Рашки&quot;, в &quot;цивилизованном мире&quot; оказываются БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ - там они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ НУЖНЫ !!! Здесь-то они хоть как-то (и неплохо) гастролировали, снимались, и т.д. - ну, может, и поносили свою Родину - но за это им ПЛАТИЛИ ! А чем им &quot;заграница поможет&quot;?! Ну - русофобские фонды - и то не на постоянной основе, а так - ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ - бросят им какие-то подачки, НО (!) - постоянной-то работы там у них попросту НЕТ !!! Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином, недоумевающим - почему мы, объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему, надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть &quot;убежальцы&quot; и действительно в определённых сферах &quot;шарят&quot;, но если они &quot;ВЛАСОВСКУЮ&quot; позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То, что это &quot;невозможно&quot; - ведь такие же &quot;власовцы&quot; в верхах, ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ, утверждают! Что-то с годами я стал понимать Ленина, нелицеприятно выразившегося о клиентах &quot;философских пароходов&quot;! А СВОЮ интеллигенцию, способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, СМОГЛИ ВЫРАСТИТЬ !!!
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1 м.
Наталия
&quot;на ведущих телеканалах России продолжают доминировать исполнители, ориентированные исключительно на западные стандарты. В частности, англоязычные. Большая часть репертуара у них на этом языке&quot; Об этом явлении  хорошо кто-то из авторов песен сказал, ( по моему  Игорь Матвиенко или Александр Шаганов )- чтобы петь на английском, надо просто попадать в ноты, демонстрировать свой вокал,чтобы петь на русском- надо еще понимать, о чем поешь, вкладывать душу, а это для них уже тяжело.
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1 м.