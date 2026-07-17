«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Те у которых юность прошла в 60е - 70е годы до сих пор слушают западные рок группы тех времен... А вот насчет "поухавших"... Мне думается не по политическим мативам они туда поуезжали.. Большинство этих людей, поминуя наши 90е годы, когда люди потеряли все свои деньги (у меня тоже были накопления на новую машину), а потому все свои деньги держали в западных банках.. И вот, чтобы не потерять все свои кровные многие и начали уезжать... Только какое и кто на них там осуществлял давление, чтобы они смогли получить доступ к своим деньгам, остается под вопросом!

Алексей Горшков

Я помню обсмеянное донельзя в перестроечные и "святые 90-е" годы выражение: "А сало русское едят"! А ведь в нём глубокий смысл! Насколько я знаю, большинство деятелей, бежавших из "ненавистной Рашки", в "цивилизованном мире" оказываются БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ - там они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ НУЖНЫ !!! Здесь-то они хоть как-то (и неплохо) гастролировали, снимались, и т.д. - ну, может, и поносили свою Родину - но за это им ПЛАТИЛИ ! А чем им "заграница поможет"?! Ну - русофобские фонды - и то не на постоянной основе, а так - ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ - бросят им какие-то подачки, НО (!) - постоянной-то работы там у них попросту НЕТ !!! Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином, недоумевающим - почему мы, объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему, надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть "убежальцы" и действительно в определённых сферах "шарят", но если они "ВЛАСОВСКУЮ" позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То, что это "невозможно" - ведь такие же "власовцы" в верхах, ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ, утверждают! Что-то с годами я стал понимать Ленина, нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию, способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, СМОГЛИ ВЫРАСТИТЬ !!!