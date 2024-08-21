Монтеррей (WTA). 2-й круг. Эрика Андреева играет с Коллинс, Александрова встретится с Сарасуа, Аванесян – со Свитолиной

Cетка турнира здесь. Abierto GNP Seguros Монтеррей, Мексика 19 – 24 августа 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, хард Второй круг Даниэль Коллинс (США) Эрика Андреева (Россия) 6:1|3:6|3:3 Дата проведения 21 августа, 08.
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