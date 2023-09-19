Масштабные ограничения для водителей вводят на мосту в Приморье

Новые ограничения в Приморье вступают в силу для некоторых водителей в Приморье. В Надеждинском районе на мосту было установлено ограничение для большегрузных автомобилей с высотой более 2,5 м, сообщает ИА UssurMedia, ссылаясь на информацию от пресс-службы министерства транспорта Приморского края.
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