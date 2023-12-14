Почему всего два кандидата подали заявки на должность генпрокурора Молдовы

На должность нового генпрокурора Молдовы подали заявки всего два кандидата, поскольку остальные, скорее всего, боятся возможного конфуза в связи с тем, что на должность генпрокурора страны может вернуться Александр Стояногло.
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