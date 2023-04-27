RusVesna: Бойцы ЧВК "Вагнер" в боях под Бахмутом разорвали на части танк ВСУ

"Русская весна" показала, как по украинской технике наносится массированный удар, в результате чего от неё остаётся лишь пепелВ районе Бахмута, как следует из оперативных сводок, продолжаются серьёзные бои между ЧВК "Вагнер" и украинскими боевиками.