Царьград

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RusVesna: Бойцы ЧВК "Вагнер" в боях под Бахмутом разорвали на части танк ВСУ

RusVesna: Бойцы ЧВК "Вагнер" в боях под Бахмутом разорвали на части танк ВСУ

"Русская весна" показала, как по украинской технике наносится массированный удар, в результате чего от неё остаётся лишь пепелВ районе Бахмута, как следует из оперативных сводок, продолжаются серьёзные бои между ЧВК "Вагнер" и украинскими боевиками.

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