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CNN: Украина передаст США список целей в России, по которым хочет бить

CNN: Украина передаст США список целей в России, по которым хочет бить

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров планируют встретиться с официальными лицами США для обсуждения снятия ограничений на использование оружия дальнего радиуса действия по территории России.

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