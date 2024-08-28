CNN: Украина передаст США список целей в России, по которым хочет бить

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров планируют встретиться с официальными лицами США для обсуждения снятия ограничений на использование оружия дальнего радиуса действия по территории России.
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