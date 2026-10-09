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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортивный директор Маргарян покинул «Балтику»: «Он помог команде взять серебряные медали Кубка России, стать чемпионами Первой лиги и достичь наивысшего результата в РПЛ»

« Балтика » подтвердила уход из клуба спортивного директора Армена Маргаряна . Стороны завершили работу по согласию сторон.

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