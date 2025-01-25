РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    И что уголовным делом,на Украину хватать поедите? Прекратите людей дергать по лживым хвонкам и они прекратятся!«Минирование» Эрм...
  • Eduard
    Я предлогаю просто не обращать внимание на анонимки,тем более если абонент не известен!«Минирование» Эрм...
  • Eduard
    Вообщенто не взрывники выгоняют людей,а наша тупая власть и полиция.Всем понятно,что это враньё про "минирывание".Ист...«Минирование» Эрм...

Почасовой Валентин по-питерски

Почасовой Валентин по-питерски

В love-отелях Северной столицы уже почти не осталось мест на 14 февраля. Когда-то, на излете советской эпохи и в первые годы свободных 1990-х, часто приходилось слышать сетования: ах, молодежи некуда пойти, чтобы просто встретиться и заняться друг другом, в гостиничные номера вместе не селят, если нет штампа в паспорте, а почасовые отели уже самим своим названием и жанром взрывали сознание у трепетной публики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх