Почасовой Валентин по-питерски

В love-отелях Северной столицы уже почти не осталось мест на 14 февраля. Когда-то, на излете советской эпохи и в первые годы свободных 1990-х, часто приходилось слышать сетования: ах, молодежи некуда пойти, чтобы просто встретиться и заняться друг другом, в гостиничные номера вместе не селят, если нет штампа в паспорте, а почасовые отели уже самим своим названием и жанром взрывали сознание у трепетной публики.