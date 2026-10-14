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Сбои сервисов «Яндекса» в регионах ЦФО 14 октября

Сбои сервисов «Яндекса» в регионах ЦФО 14 октября

Пользователи в регионах ЦФО жалуются на сбои в работе «Яндекс Go», «Яндекс Диск», «Яндекс Еда» и платёжных сервисов компании, проблемы с вызовом такси, доступом к файлам и переводами денег.

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