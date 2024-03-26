Бизнес-омбудсмен включен в инвестиционную команду Омской области и осуществляет комплексный мониторинг внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко, как член инвестиционной команды, принимает участие в разнообразной деятельности, направленной на улучшение инвестиционного климата в регионе и поддержку инвесторов.
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