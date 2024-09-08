РЖД тормозят кадры. ФПК пересядет на автобус. 40% угля просыпалось мимо порта. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был дефицит кадров на стройплощадках Восточного полигона, прогнозы по увеличению закупок российского угля Индией и планы ФПК по запуску автобусных перевозок.
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