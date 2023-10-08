Идеальный куриный бульон — рецепт от шеф-повара

Куриный бульон — одно из самых распространенных блюд в нашей и во многих заморских кухнях. Прелесть этого продукта в том, что его можно употреблять как самостоятельное отдельное блюдо, и как основу или дополнение ко многим другим кулинарным вкусностям.
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