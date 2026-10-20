25 ноября 2026 года в Москве на площадке агентства деловых коммуникаций “Сегодня” состоится Ежегодный бизнес-форум “Практика управления проблемными и непрофильными активами”.
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