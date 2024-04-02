Дарья Касаткина: «Топ-игроки превосходят меня по физике, но я очень много работаю. Делаю что могу»

– После поражения от Рыбакиной в финале Абу-Даби Шамиль Тарпищев высоко отозвался о вашем теннисном интеллекте, но заметил, что у вас есть проблемы с «физикой», которые и мешают побеждать рослых и мощных соперниц.
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