«Выжить в доме с мейн-куном»: кот нанес петрозаводчанке серьезные раны

Жительница столицы Карелии регулярно страдает от лап домашнего любимца Текст: Елена Малишевская Петрозаводчанка Нина рассказала нашей редакции историю своих непростых взаимоотношений с котом породы мейн-кун Арнольдом (имя человека и кличка кота изменены по просьбе героини статьи).
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