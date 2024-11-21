«Выжить в доме с мейн-куном»: кот нанес петрозаводчанке серьезные раны

Жительница столицы Карелии регулярно страдает от лап домашнего любимца Текст: Елена Малишевская Петрозаводчанка Нина рассказала нашей редакции историю своих непростых взаимоотношений с котом породы мейн-кун Арнольдом (имя человека и кличка кота изменены по просьбе героини статьи).