Глава Татарстана рекомендовал предприятиям продумать средства защиты от БПЛА

Страна и люди

Парадоксально выглядит заявление Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, который призвал предприятия ответственно отнестись к защите от беспилотников (БПЛА) и не полагаться исключительно на системы противовоздушной обороны (ПВО).