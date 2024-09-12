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В Орловской области национальному достоянию найдут хозяина

В Орловской области национальному достоянию найдут хозяина

Накануне, 11 сентября, прокуратура Орловской области сообщила о решении орловского суда о принудительной постановке на учёт бесхозяйных газопроводов на территории Меловского сельского поселения Хотынецкого района.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Нормально так... Строеву принадлежат все подземные коммуникации, теперь ещё и газ будет кому-то принадлежать. А мы только денежки отстегивай!
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