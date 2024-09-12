В Орловской области национальному достоянию найдут хозяина

Накануне, 11 сентября, прокуратура Орловской области сообщила о решении орловского суда о принудительной постановке на учёт бесхозяйных газопроводов на территории Меловского сельского поселения Хотынецкого района.
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