Рогов: ВС России зачищают «огневой мешок» у Курахово в ДНР

ВС России зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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