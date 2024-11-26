Рогов: ВС России зачищают «огневой мешок» у Курахово в ДНР

ВС России зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.