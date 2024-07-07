«Пусть Литва и остальные подавятся». Сеть кипит из-за запрета Лепса, SHAMANа и Гагариной Юлия СоколоваВ культовом советском фильме «В бой идут одни старики» герои использовали музыку как оружие в борьбе против врага.
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