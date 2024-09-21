Директор Кашпировского обратится в полицию после попытки активистов сорвать его сеанс

Директор Анатолия Кашпировского Сергей заявил "Газете.Ru", что ворвавшимся на публичный сеанс психотерапевта активистам движения "Сорок сороков" не удалось сорвать выступление, в результате инцидента никто не пострадал.
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