Из Евпатории с любовью: в космос отправили «валентинки» от крымчан

Фото: Наталья СомоваВ рамках международного проекта «Космический призыв» из центра управления и испытания космических средств (Евпатория, Крым) более двадцати лет назад было отправлено сообщение внеземным цивилизациям.
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