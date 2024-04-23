Горелкин осудил реакцию WhatsApp на события в России

В условиях чрезвычайных ситуаций российские и иностранные онлайн-платформы являют собой полную противоположность, заявил председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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