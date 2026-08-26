С 1 сентября в России меняются правила грузоперевозок

Изменения затрагивают документооборот, контроль за перевозками и отдельные требования к участникам рынка С 1 сентября 2026 года в России будут введены новые правила контроля на границе, касающиеся иностранных перевозчиков.
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