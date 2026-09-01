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Сценарии Банка России: базовый макропрогноз против проинфляционных рисков

Сценарии Банка России: базовый макропрогноз против проинфляционных рисков

Банк России представил обновлённый проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, где детально описаны четыре ключевых сценария развития российской экономики на ближайшую трёхлетку.

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