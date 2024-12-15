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Анзор Кавазашвили: «В СССР не знали ни про каких агентов. Зачем они нужны? Сами создаем элиту, за счет футбола люди становятся богачами»  

– Еще одну болевую точку назвал Федорищев, которая давно вызывает дискуссии – сильное влияние агентов в наших клубах.

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