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Спортсменка и модель. Кто стал "Мисс Барнаул — 2026"

Спортсменка и модель. Кто стал "Мисс Барнаул — 2026"

21-летняя Валерия Ведянина победила в конкурсе красоты "Мисс Барнаул-2026" В День города Барнаула состоялся традиционный конкурс красоты, и его главной героиней стала 21-летняя Валерия Ведянина.

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