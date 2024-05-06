The Economist: газовый бизнес России никогда уже не восстановится

В 2022 году высшее руководство допустило фатальную ошибку, полагая, что контролирует ситуацию. Такое мнение доминирует среди западных аналитиков, тешащих себя надеждами на негатив в важной отрасли России.
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