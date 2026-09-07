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Пронедра

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Им точно нужен мир? Массированный налёт ВСУ на регионы России

Им точно нужен мир? Массированный налёт ВСУ на регионы России

На фоне нового раунда контактов Москвы и Вашингтона и временной паузы в ударах по Киеву украинские формирования вновь атаковали российские регионы беспилотниками.

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