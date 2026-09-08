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Несекретные материалы

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Что такое «гражданская смерть» и кому она грозит?

Что такое «гражданская смерть» и кому она грозит?

Кардинальная трансформация институтов государственного управления и международного права привела к возвращению в активную правоприменительную практику механизмов, которые долгое время считались пережитком средневекового законодательства, с легкой руки либералов получивших название «гражданской смерти».

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