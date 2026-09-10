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Вечерний Новосибирск

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Водитель Mazda погиб под Искитимом из-за ухудшения самочувствия за рулем

Водитель Mazda погиб под Искитимом из-за ухудшения самочувствия за рулем

Авария произошла ранним утром 10 сентября 2026 года, около 04:15. Водитель 1969 года рождения двигался на иномарке по Новоусадебной улице со стороны Космической по направлению к улице Школьной.

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