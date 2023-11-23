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Кочетков заменил Раанту после 1-го периода в игре с «Эдмонтоном» и отразил 13 бросков из 15. Победа ему не досталась

«Каролина» обыграла «Ойлерс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  После первого периода клуб заменил вратаря.

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