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Мариуполь 2.0: Небратья готовят неприятный "сюрприз" в Авдеевке

Мариуполь 2.0: Небратья готовят неприятный "сюрприз" в Авдеевке

Не так давно русские войска освободили Авдеевку и даже водрузили там флаг, однако с поля боя ушли не все небратья - остались, видимо, самые отчаянные.

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Комментарии
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Александр Макеев
Так ведь на коксохиме можно и нужно заваливать мусором, камнями, и заливать грязью и бетоном все вентиляционные трубы и шахты. Заваливать камнями и заливать бетоном все входы-выходы. И достаточно одному батально приглядывать за этой территорией. Очевидно, что в тех закупоренных подземельях кислород постепенно будет перерабатываться в углекислоту. Даже сдаться тамошние сидельцы не смогут. И постепенно все вымрут.
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18 час.
Natalija Osminina
Или вымрут или выйдут. ФАБы в помощь!
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18 час.
Александр Ляшенко
Они же применяют химснаряды против ВС РФ,то  мы обязаны им этим же и ответить. Травить упырей,там где они зарылись,нельзя рисковать жизнью наших воинов.
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16 час.

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