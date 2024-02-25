Не так давно русские войска освободили Авдеевку и даже водрузили там флаг, однако с поля боя ушли не все небратья - остались, видимо, самые отчаянные.
Мариуполь 2.0: Небратья готовят неприятный "сюрприз" в Авдеевке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Так ведь на коксохиме можно и нужно заваливать мусором, камнями, и заливать грязью и бетоном все вентиляционные трубы и шахты. Заваливать камнями и заливать бетоном все входы-выходы. И достаточно одному батально приглядывать за этой территорией. Очевидно, что в тех закупоренных подземельях кислород постепенно будет перерабатываться в углекислоту. Даже сдаться тамошние сидельцы не смогут. И постепенно все вымрут.
Ответить
18 час.
Natalija Osminina
Или вымрут или выйдут. ФАБы в помощь!
Ответить
18 час.
Александр Ляшенко
Они же применяют химснаряды против ВС РФ,то мы обязаны им этим же и ответить. Травить упырей,там где они зарылись,нельзя рисковать жизнью наших воинов.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии