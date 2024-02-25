Мариуполь 2.0: Небратья готовят неприятный "сюрприз" в Авдеевке

Александр Макеев

Так ведь на коксохиме можно и нужно заваливать мусором, камнями, и заливать грязью и бетоном все вентиляционные трубы и шахты. Заваливать камнями и заливать бетоном все входы-выходы. И достаточно одному батально приглядывать за этой территорией. Очевидно, что в тех закупоренных подземельях кислород постепенно будет перерабатываться в углекислоту. Даже сдаться тамошние сидельцы не смогут. И постепенно все вымрут.