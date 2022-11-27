Кинолог предупредил россиян об опасности повышенного аппетита у собак

Многие люди, которые содержат собак, могут заметить у них повышенный аппетит, однако у такого поведения животных есть рациональное объяснение, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, сообщает PRIMPRESS.
Многие люди, которые содержат собак, могут заметить у них повышенный аппетит, однако у такого поведения животных есть рациональное объяснение, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, сообщает PRIMPRESS.
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